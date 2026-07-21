Зеленский рассматривает на должность главкома ВСУ Михаила Драпатого

Bloomberg: Драпатый стал главным кандидатом на пост главкома ВСУ

Главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) может стать Михаил Драпатый. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник.

В настоящее время Михаил Драпатый занимает пост командующего Объединенными силами ВСУ. В статье сказано, что, кроме него, на должность Сырского рассматривается еще как минимум десять человек. Однако среди них наиболее вероятная кандидатура — именно Драпатый.

В украинских и западных СМИ на протяжении нескольких дней активно распространяется информация о том, что в скором времени глава киевского режима примет важное решение — сообщит о кадровых перестановках в ВСУ. Зеленский, как утверждают журналисты, должен пойти на этот шаг, чтобы снизить градус напряжения в стране после масштабных протестов.

При этом ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что информация об отставке Александра Сырского не соответствует действительности. Он продолжает выполнять свои обязанности на посту главнокомандующего. В военном ведомстве напомнили, что увольнение с таких высоких должностей происходит лишь на основании указа президента, который Владимир Зеленский, по последним данным, не подписал.

В свою очередь, в статье Bloomberg говорится о том, что окончательное решение о снятии Сырского с поста еще не принято.

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