Началось производство полнометражного семейного фильма «Кот в сапогах. Новые приключения»

Кинокомпания «Берг Саунд» совместно с компанией XOVP объявляют о старте производства полнометражного художественного фильма «Кот в сапогах. Новые приключения» — оригинального семейного фэнтези по мотивам классической сказки Шарля Перро.

Проект реализуется при поддержке холдинга Национальная Медиа Группа и компании Art Pictures Distribution. Прокатчиком картины выступит НМГ Кинопрокат, дистрибьютором цифровых и телевизионных прав, а также зарубежным дистрибьютором — Art Pictures Distribution.

Съемки картины запланированы на лето — осень 2026 года. Кинотеатральный релиз намечен на 2027 год.

Главные роли в фильме исполнят: Павел Деревянко, Александр Метелкин, Ида Галич, Артем Сарибеков, Ольга Сухарева, Макар Полевой, Зоя Савина, Егор Овчинников, Полина Бах и другие. Режиссерское кресло займет Ирина Обидова. Продюсерами фильма выступают Джульетта Погосова и Андрей Гуркин. Сценарий написан Валентиной Филиппенко, Михаилом Погосовым и Сергеем Калужановым.

Сюжет игровой ленты развернется вокруг Андрея, который стремится спасти унаследованный им театр. Чтобы реализовать мечту, он решает собрать вокруг себя талантливых детей для постановки грандиозного мюзикла. Однако не все в городе поддерживают его задумку, и на пути к достижению цели у Андрея появляется неожиданный помощник — наглый и обаятельный Кот в сапогах.

В отличие от традиционных экранизаций, фильм «Кот в сапогах. Новые приключения» переносит сказочного героя в современный реальный мир. Здесь Кот — не просто волшебный помощник, а самостоятельный, харизматичный и весьма прагматичный персонаж, чье появление становится отправной точкой для цепи событий, меняющих жизни людей.

Картина соединяет элементы сказки, семейного кино и широкой палитры музыкального ряда, превращаясь в историю о втором шансе, творческой смелости и умении сделать шаг навстречу себе настоящему, независимо от возраста.

«Это не просто новое прочтение мировой классики, а по‑настоящему оригинальный фильм, объединяющий передовые технологичные съемки, динамичный сюжет и множество захватывающих трюковых сцен. Ключевой составляющей проекта является совершенно новый формат большого музыкального фильма для российской индустрии. В нем будут использованы известные и всеми любимые композиции последних десятилетий. Главным лейтмотивом картины служит важность сохранения семейных традиций, передающихся из поколения в поколение, и ценностей, существующих в нашем обществе в целом», — прокомментировал сценарист картины Михаил Погосов.

Важной особенностью проекта является сотрудничество с компанией XOVP, которая отвечает за анимацию главного героя и обеспечивает проведение современных высокотехнологичных съемок на LED-экранах с интеграцией ИИ-технологий. Именно благодаря использованию передовых технологий эти съемки приобретут уникальную визуальную динамичность и масштабность, создавая незабываемое зрелищное впечатление.

«В этом проекте мы будем использовать весь спектр современных инструментов для создания визуального ряда. Часть музыкальных номеров будут реализованы с помощью технологии Virtual Production — In Camera VFX. Дизайн и сеттинг которых создадут художники нашей компании XOVP совместно с самыми передовыми возможностями искусственного интеллекта. Также мы планируем применить новый подход к созданию самого персонажа — Кота в сапогах», — сообщил продюсер Андрей Гуркин.

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