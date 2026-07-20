Ветеринар Фроленко: питомец может отдаляться от хозяина из-за ухудшения здоровья

Резкая смена поведения у животных может быть связана с болью, стрессом или ухудшением самочувствия, а не с ненавистью к хозяину. Об этом в беседе с Газетой.ру рассказала ветеринар-гастроэнтеролог компании SUPERPET Елена Фроленко.

По словам специалиста, если питомец становится раздражительным или начинает избегать общения, в первую очередь нужно проверить его физическое состояние. Причиной может быть даже неподходящее питание.

«Если животное постоянно испытывает дискомфорт после еды, страдает от пищевой непереносимости, аллергии или хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, это прежде всего отражается на его поведении. Поэтому важно не только работать с эмоциями, но и обеспечить животному полноценный, биологически подходящий рацион», — пояснила Фроленко.

Эксперт отметила, что кошки нередко начинают держаться подальше от человека из-за стресса, боли или если хозяева слишком навязчиво пытаются с ними общаться и не оставляют личного пространства.

У собак отказ выполнять команды тоже не всегда связан с упрямством. Такое поведение может говорить о плохом самочувствии, усталости или сильном стрессе.

Рычание, шипение или попытки укусить ветеринар назвала способом защитить себя, а не проявлением злости. По ее словам, такими сигналами животное показывает, что ему нужно больше дистанции, поэтому наказывать его за это не стоит.

Фроленко также подчеркнула, что испорченные вещи или отказ пользоваться лотком — не попытка «отомстить» хозяину. Такое поведение может быть связано с тревогой, болезнью, скукой или изменениями в привычной жизни, например переездом или появлением нового члена семьи.

Если питомец внезапно стал агрессивным, начал избегать людей или его поведение резко изменилось без видимой причины, специалист посоветовала не откладывать визит к ветеринару.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что даже привычные сигналы, такие как виляние хвостом у собак, могут означать не только радость, но и стресс, тревогу или попытку наладить общение.

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