Центробанк предложил запретить подросткам открывать электронные кошельки

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Для оформления будет необходимо согласие родителей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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В России хотят запретить подросткам открывать электронные кошельки. С таким предложением выступил Центробанк.

Для оформления цифрового средства платежа потребуется согласие родителей, пишут «Известия». Инициатива направлена на борьбу с вовлечением несовершеннолетних в мошеннические схемы.

При этом эксперты предупреждают о необходимости четко определить перечень подпадающих под новые правила сервисов. Ограничения не должны затронуть транспортные карты и другие популярные цифровые инструменты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Южной Корее, одном из мировых лидеров по уровню цифровизации, предложили ввести строгие возрастные ограничения для пользователей социальных сетей. Согласно инициативе, детям младше 14 лет могут полностью запретить создавать учетные записи на платформах.

Для подростков в возрасте от 14 до 19 лет планируется изменить дизайн и функционал соцсетей с целью сокращения времени, проводимого в онлайне. Эти меры вводятся на фоне того, что доля активных пользователей соцсетей в стране превышает 90% населения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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