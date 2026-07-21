Не сезон для беременности: почему в жару шансы на успешное зачатие снижаются

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Многие пары считают летний отпуск лучшим временем для планирования пополнения. Но для того, чтобы все получилось, важно соблюсти ряд условий.

Почему в жару шансы на успешное зачатие снижаются

Фото: 5-tv.ru

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Репродуктолог Ускова: перегрев неблагоприятно влияет на мужскую фертильность

Летняя жара, вопреки распространенному мнению, вовсе не способствует эффективному планированию беременности. Об этом журналистам Life.ru рассказала врач-репродуктолог Мария Ускова. По ее словам, у сезона отпусков есть свои преимущества, но существуют и факторы, негативно влияющие на фертильность и состояние организма в целом. Здоровье будущих мамы и папы — самый важный аспект.

«Летом организм получает больше солнечного света, что способствует выработке витамина D. Этот витамин играет важную роль в работе иммунной, эндокринной и репродуктивной систем. При его достаточном уровне создаются более благоприятные условия для наступления беременности, хотя сам по себе витамин D не гарантирует успешное зачатие», — отметила эксперт.

К плюсам теплого времени года относится разнообразный рацион с обилием свежих овощей и зелени, ягод и фруктов. Кроме того, и мужчины, и женщины больше двигаются и бывают на свежем воздухе, что помогает, в том числе, снижать уровень стресса и выравнивать гормональный фон. Минусы жары — дополнительная нагрузка на сердце и сосуды, обезвоживание и нарушение водно-солевого баланса и тепловой стресс. Все это ухудшает самочувствие и лишает сил.

Мужская фертильность страдает из-за перегрева. Чтобы сперматозоиды созревали нормально и оставались подвижными, температура в области мошонки должна быть чуть ниже температуры тела, так что от долгого загара на пляже, бани, сауны и ванны лучше на время отказаться. Как и от алкоголя, который ослабляет репродуктивную систему. Чтобы успешно зачать, нужно правильно питаться, забыть о вредных привычках, обеспечить себе качественный сон и избегать долгих перелетов.

Отпуск должен стать периодом восстановления сил, а не наоборот. Кроме того, в любое время года прежде чем планировать пополнение нужно пройти базовое обследование у акушера-гинеколога (женщины) и уролога-андролога (мужчины), провести анализ крови, проверить уровень витамина D, железа и фолиевой кислоты. До беременности стоит пройти вакцинацию и курс лечения хронических заболеваний.

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