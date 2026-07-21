Йеменские хуситы грозят перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Расстановка сил на Ближнем Востоке может резко измениться уже в ближайшие часы. Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и готовы перенести конфликт в акваторию Баб-эль-Мандебского пролива — важнейшего транспортного коридора планеты. Если угрозы будут реализованы, последствия ощутит на себе далеко не только Эр-Рияд.

Чем может обернуться решение хуситов для всей мировой экономики — в материале корреспондента «Известий» Александра Якименко.

На улицах йеменских городов — миллионы митингующих! Столь масштабных акций в стране не было несколько десятилетий. Поводом стало воинственное заявление хуситов — вооруженной группировки, которая контролирует сейчас столицу и большую часть территории Йемена. По сути — это объявление войны северному соседу — Саудовской Аравии.

«Мы объявляем запрет на морское судоходство в отношении нашего врага — Саудовской Аравии. Это ответ на блокаду, которую они нам устроили, но которую мы не будем терпеть. Мы готовы к любым вариантам развития событий, к любой эскалации и ответим на них зеркально», — заявил офицальный представитель движения «Ансрар Алла» Яхья Сариа.

Хуситы обвиняют Эр-Рияд не только в экономической блокаде, но и в прямых военных действиях. Их подозревают в причастности к обстрелу грузового Boeing, летевшего в Сану из Ирана на прошлой неделе. Одновременно бомбили и аэропорт йеменской столицы. Но практически все аналитики сходятся во мнении, что все это лишь предлог: вступление хуситов в конфликт было делом времени. Они — главный союзник Ирана в регионе, а Саудовская Аравия — ключевой партнер США.

«Йеменские хуситы могут и повести настоящую войну в Красном море против судов Саудовской Аравии, препятствуя любым формам их движения с грузами, в первую очередь с грузом нефти, так, чтобы мешать экспорту Саудовской Аравии», — сказал экономист Василий Колташов.

Самая уязвимая артерия — Баб-эль-Мандебский пролив на входе в Красное море. Его ширина всего 32 километра — это меньше, чем у Ормузского пролива. И хуситы уверяют, что у них есть все необходимое оружие, чтобы военным путем перекрыть там судоходство. Йеменские журналисты публикуют кадры того, как бойцы готовятся к захвату кораблей, а в случае чего — и к битве на земле.

Ракетный потенциал также значителен — это уже неоднократно проверял на себе Израиль. Среди прочего есть и современное гиперзвуковое оружие. Нефтяные терминалы на восточном побережье Красного моря также находятся в зоне поражения беспилотников. Именно через эти порты аравийцы стали отгружать этим летом в пять раз больше нефтепродуктов, чем обычно.

«Это серьезный удар по Саудовской Аравии и не только. Это был альтернативный маршрут для поставок нефти и других товаров в обход Ормузского пролива. Если он окажется закрыт, это создаст дополнительное давление на США, но особенно на Европу. Следующий маршрут будет проходить в обход Африки — это две недели задержки и внушительные денежные затраты», — сказал аналитик британского Королевского института международных отношений Фареа аль-Муслими.

Которые уже выросли: стоимость страховок кораблей и их грузов подскочила сразу в два с половиной раза, а это сотни тысяч долларов. Путь через Красное море предельно важен для всех поставщиков: через него шло до 8% мировой торговли сжиженным природным газом, больше 12% нефтяных потоков. Там же ходили и сухогрузы из Китая в Европу и обратно — всего больше 20 тысяч судов в год. Присоединиться к блокаде уже пообещали по другую сторону пролива — в Сомали. Все это вызвало сильнейшее беспокойство в Старом свете.

«Мы призываем к немедленной деэскалации. Мы настоятельно просим все стороны урегулировать разногласия через диалог. Угрозы свободному судоходству грозят еще более масштабной эскалацией во всем регионе», — сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Пока, по данным мониторинговых сайтов, движение по Красному морю и особенно через проливы на юге продолжается. Но капитаны сухогрузов уже начали принимать по радиосвязи сообщения с требованием остановиться и изменить курс. В Саудовской Аравии уверяют, что они, а также целая коалиция ближневосточных стран, принимают меры для защиты судов. Пытаются организовать их военное сопровождение, а заодно патрулировать акваторию залива — по сути, пытаются взять его под свой огневой контроль.

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