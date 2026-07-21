И никаких диет: назван эффективный способ борьбы с перееданием

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 464 0

Специальная техника приема пищи позволяет головному мозгу вовремя распознать сигнал о насыщении организма.

Как бороться с перееданием самый эффективный способ

Фото: 5-tv.ru

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Диетолог Денисенко: метод медленного жевания признан эффективным против переедания

Тщательное и медленное пережевывание продуктов питания помогает эффективно бороться с чрезмерным потреблением калорий и предотвращает переедание. Об этом рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с RT.

«Нужно медленно пережевывать пищу, не на бегу, чтобы не переесть, чтобы чувство насыщения поступило именно от нервного сигнала в мозг, а не тогда, когда у нас уже сахар в крови подскочит больше, чем надо, или когда барорецепторы желудка будут растянуты», — отметила специалист.

Медик подробно разъяснила физиологические процессы, стоящие за формированием чувства сытости в организме человека. Существует три основных фактора: механическое воздействие при движении челюстей, постепенное повышение концентрации глюкозы в кровотоке и физическое растяжение стенок желудка, которое фиксируют специальные барорецепторы.

Денисенко подчеркнула, что правильная техника употребления продуктов зависит от их химического состава. Так, углеводы необходимо жевать максимально долго, поскольку процесс их химического расщепления запускается ферментами слюны непосредственно в ротовой полости.

Белковую же еду рекомендуется предварительно нарезать мелкими кусками, так как крупные фрагменты мяса или рыбы создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Вопрос контроля веса часто связан не только с физиологией, но и с психологическим состоянием человека.

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