Нейросети в рюкзаке: школьников обучат цифровой грамотности

Российских школьников призвали научить безопасному использованию нейросетей

Российских учащихся необходимо обучить правилам безопасного взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщило Радио КП со ссылкой на заявление заведующего лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ Александра Милкуса.

По мнению эксперта, современные школьники уже массово используют нейросети в повседневной жизни, поэтому образовательным учреждениям следует сделать акцент на развитии критического мышления и навыках фактчекинга.

Специалист подчеркнул, что вопрос о запрете технологий больше не стоит, так как ИИ стал неотъемлемой частью реальности. Согласно приведенным данным, в 2026 году нейросетями пользуются до 68% учеников средних классов и около 90% старшеклассников.

«Вопрос теперь не в том, что они используют: давайте мы им запретим и заставим думать своей головой. Вопрос в том, как эти нынешние особенности использовать для того, чтобы развивать детей, стимулировать их критическое мышление и вообще учить думать в школе, не надеясь только на искусственный интеллект», — отметил Милкус.

Эксперт сравнил обучение работе с ИИ с преподаванием правил дорожного движения, которое начинается с ранних лет. Он выразил уверенность, что алгоритмы в ближайшем будущем радикально трансформируют школьную программу.

Особое внимание стоит уделить младшим классам, приучая детей со второго по четвертый класс перепроверять любую информацию, полученную от систем вроде GigaChat, ChatGPT или DeepSeek.

По словам Милкуса, крайне важно настойчиво объяснять детям необходимость самостоятельного анализа и консультаций с родителями при использовании цифровых помощников.

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