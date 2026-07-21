Из-за потерь на фронте украинские власти ужесточают мобилизацию. А те, кого пытаются насильно отправить в ВСУ, все чаще берутся за оружие. Пока это ножи и биты, но в Киеве уже прямо говорят: скоро жители украинских городов начнут линчевать военкомов.

И все это происходит на фоне так называемого «картонного майдана», который вспыхнул из-за перестановок в военном ведомстве. Чем это может обернуться для режима Зеленского — расскажет корреспондент «Известий» Кристина Смыкова.

Об этом киевский режим, конечно, не расскажет западным кураторам. Методы украинских военкомов с каждым днем становятся все жестче. В Хмельницкой области одного из жителей приковали наручниками к собственной машине. В Харькове, чтобы избежать насильственной мобилизации, люди уже взялись за оружие, в том числе за тесаки. На этих кадрах потенциальную жертву пытались скрутить сразу 15 сотрудников ТЦК.

В Киеве уже официально признали: если дальше так пойдет, столкновения с военными комиссарами выльются в самосуд.

«Если срочно не изменить эту ситуацию, то начнется такое силовое противостояние. У нас украинское общество сейчас превращается в такой суд Линча», — сказал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Военный призыв на Украине среди прочего давно превратился в успешный бизнес. Очень дорогой бизнес с конкретным прайс-листом. Причем откуп не дает гарантий — одного и того же человека могут мобилизовать снова. А еще никто не отменял ежемесячный план по количеству новобранцев в рядах ВСУ.

«Люди начинают создавать механизмы, как эту систему с планом обмануть. Набирают, кого могут набрать. Почему это происходит? Потому что есть план. Потому что нужно 30 тысяч человек», — сказал украинский военный и аналитик Тарас Чмут.

«Если человек адекватный, физически здоровый, которого и нужно мобилизовать, то у него просто берут деньги. Мне рассказывают о десять тысячах долларов — это из „буса“, 20 тысяч долларов — это уже из помещения ТЦК», — добавил Лубинец.

И в это же время на Украине разгоняется так называемый «картонный майдан». Повод — чехарда в правительстве, которую затеял Зеленский. Митингующие требуют вернуть уволенного министра обороны Федорова, а в отставку отправить его оппонента — главкома ВСУ Сырского.

Конфликт между ними давно превратился в многослойное политическое противостояние. Публичные извинения главнокомандующего не спасли ситуацию — по мнению журналистов, это всего лишь попытка сохранить свое место. С учетом того, что Зеленский сейчас лихорадочно ищет Сырскому замену.

Как пишет британская пресса, такое стремление побыстрее решить кадровые вопросы не обошлось без влияния со стороны Запада. Спонсоры киевского режима не скрывают свои симпатии к Федорову и прямо говорят — им нужны люди, которым они могут доверить контроль над финансовыми потоками.

«Он был из тех, кто сыграл ключевую роль в развитии украинского производства беспилотников и фактически изменил сам подход к ведению современной войны. Однако Зеленский отправил Федорова в отставку. Надеюсь, он прислушается к обществу», — сказала сенатор США Джинн Шейхин.

Федоров, которого так рьяно поддерживает Запад, — тот еще персонаж в этом украинском политическом шоу. Фигурант дела о мошенничестве, владелец нелегальной сети кол-центров, он закупал для ВСУ технику по завышенной втрое цене. А на посту министра обороны как раз схлестнулся в битве за многомиллионные военные контракты с Сырским — одним из ключевых союзников Зеленского.

И что теперь делать, главарь киевского режима не знает. Все предложения занять другую должность поймавший волну Федоров категорически отверг.

Впрочем, ни Сырский, ни Федоров не сделали главного — они не решили и не решали вопросы, которые действительно волнуют украинцев. С той же мобилизацией под гребенку — просто сваливали все друг на друга и кормили обещаниями.

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