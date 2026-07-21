Азарт и постыдное удовольствие: почему чужая еда кажется нам вкуснее

Психиатр Скрябин: еда из чужой тарелки кажется вкуснее из-за чувства стыда

Еда, взятая из чужой тарелки, воспринимается человеком как более вкусная по сравнению с собственной порцией. Об этом рассказало издание KP.RU со ссылкой на исследование психиатра Московского научно-практического центра наркологии Валентина Скрябина.

Российский ученый провел эксперимент с участием 120 добровольцев, средний возраст которых составил чуть более 30 лет. В качестве основного продукта физиолог выбрал картофель фри, так как его удобно делить на части.

Участники тестирования пробовали картошку в разных ситуациях: ели свою порцию, принимали угощение от доброжелательного соседа или забирали ломтики у человека, который открыто демонстрировал недовольство и жадность.

Несмотря на то что во всех случаях картофель был абсолютно одинаковым по качеству и способу приготовления, испытуемые оценили вкус по-разному. Самой посредственной оказалась купленная самостоятельно еда, а наиболее приятной — та, которую удалось буквально вырвать у неохотно делящегося соседа.

Скрябин выделяет несколько психологических причин этого феномена. Во-первых, срабатывает эффект «ограниченного предложения»: все редкое и труднодоступное инстинктивно ценится выше.

Во-вторых, ключевую роль играет специфика работы мозга: чувство вины и осознание нарушения запрета усиливают наслаждение через лимбические сети.

Это своеобразный «инстинкт охотника», доставшийся нам от предков, когда добыча ресурса в условиях конкуренции приносила выброс адреналина.

Кроме того, ученый отмечает, что приготовленная другим человеком еда всегда вызывает больше любопытства, так как процесс ее создания скрыт от глаз потребителя. Аналогичные механизмы психологии объясняют, почему в условиях дефицита товары приносят больше радости, а еда, найденная случайно в виде остатков, кажется вкуснее полноценного обеда.

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