«Детские травмы»: психолог рассказал, как человек превращается в серийного убийцу

Психолог Хики: человек может стать серийным убийцей из-за детских травм

Серийными убийцами не рождаются, однако решающую роль в их становлении играет дефектное воспитание в детстве. Об этом рассказал знаменитый криминальный психолог из Канады Эрик Хики в подкасте LADbible Stories.

По мнению эксперта, именно семейная обстановка и социальное окружение в 70% случаев определяют, станет ли человек с определенными задатками опасным преступником. Остальные 30% специалист относит на счет наследственных факторов, которые лишь создают базу для возможной агрессии, но не предопределяют судьбу человека окончательно.

В ходе беседы Хики подчеркнул, что по наследству могут передаваться такие особенности, как тип темперамента или предрасположенность к психическим недугам. Также негативный отпечаток на развитие плода накладывает алкогольный синдром или гормональные сбои в организме матери.

«Еще на человеке может сказаться домашнее насилие, детские психологические травмы. Все эти вещи могут выработать в человеке предрасположенность (к насилию. — Прим. ред.), но совсем не обязательно сделают из него убийцу», — пояснил Хики.

Психолог сравнил этот процесс с опасным механизмом.

«Природа заряжает пистолет, но курок спускает неправильное воспитание», — отметил Хики.

По его словам, именно отсутствие должной заботы или агрессивная среда в семье становятся тем самым триггером, который превращает скрытые склонности в реальную угрозу для общества.

Стоит отметить, что Эрик Хики является признанным мировым авторитетом в области изучения поведения лиц, совершивших сексуальные преступления и серию убийств.

За свою карьеру он анализировал личности таких одиозных преступников, как Джеффри Дамер и Тед Качински, известный под псевдонимом Унабомбер.

Накопленный опыт работы с наиболее жестокими правонарушителями позволил специалисту сделать вывод, что наличие травматичного опыта в раннем возрасте в сочетании с психологическими проблемами является классическим портретом будущего маньяка.

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