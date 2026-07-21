Волонтеры московских школ изготавливают тактические браслеты для участников СВО

Волонтеры столичных школ вдохновляют родителей и педагогов, чтобы одной большой командой единомышленников на регулярной основе помогать участникам специальной военной операции (СВО), жителям новых и приграничных регионов. Об этом рассказывает сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

Они вместе привозят гуманитарную помощь в штабы, приносят подарки в «Домики добра» проекта «Москва помогает», а также участвуют в патриотических мастер-классах в центрах «Доброе место». Например, ученики школы на юго-востоке имени маршала В.И. Чуйкова собирают товары первой необходимости, плетут маскировочные сети, пишут письма, делают окопные свечи и другие нужные вещи своими руками.

«Участие школьников в сборе гуманитарной помощи — важная часть воспитательного процесса, проявление единства, искренних чувств и поддержка тех, кто в этом нуждается. Дети видят, что даже их небольшой вклад может быть важен и каждый может помочь. Мы поддерживаем образовательные организации в стремлении показать на деле молодому поколению, что значит совершать добрые дела», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Ежедневно горожане могут поддержать жителей новых и приграничных регионов, придя в штабы «Москва помогает». Здесь принимают рыбные, мясные и овощные консервы, макароны, гречку, рис, постельное белье, бытовую химию для уборки помещений и средства личной гигиены. Кроме этого, можно помочь участникам СВО, детям, проживающим в новых регионах, и животным из приютов в «Домиках добра» проекта «Москва помогает».

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