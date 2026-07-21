Безуспешная попытка приземлиться: самолет рухнул на крышу роскошного особняка

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 74 0

Судно пробило кровлю элитного здания.

Самолет рухнул на крышу роскошного особняка в США детали

Фото: www.globallookpress.com/Laskaris Tsoutsas via www.imago-

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Самолет рухнул на крышу роскошного особняка в США

Легкомоторный самолет модели Piper J3 °C-65 совершил аварийную посадку на крышу роскошного частного особняка в американском штате Техас. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находился только один человек — пилот, который безуспешно пытался приземлиться на взлетно-посадочной полосе, но потерял управление.

Несмотря на серьезность столкновения с постройкой, пилот остался жив и находился в сознании к моменту прибытия экстренных служб.

Спасателям пришлось извлекать мужчину из деформированной кабины, застрявшей в конструкциях кровли. Сообщается, что пострадавший отделался лишь незначительными травмами и был оперативно осмотрен медиками.

Владелец виллы в момент происшествия находился внутри здания и отдыхал в своей постели, когда прямо над ним рухнул самолет. Хозяин дома не получил никаких ранений, несмотря на масштабные разрушения верхней части особняка.

В настоящее время профильные ведомства занимаются расследованием причин катастрофы, выясняя, что именно привело к падению борта Piper в жилом секторе.

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