Серьезные последствия: какие места опасны для хранения электроники
Неправильное содержание гаджетов и инструментов в неотапливаемых помещениях приводит к быстрой поломке устройств.
Фото: 5-tv.ru
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Гараж и сарай признаны опасными местами для хранения электроники
Основной ошибкой при домашнем хранении технических устройств является несоблюдение температурного режима в помещениях. Об этом сообщил портал BGR.
Журналисты подчеркивают, что пользователи часто оставляют неиспользуемые смартфоны, ноутбуки или сезонные приборы, такие как электрические насосы и газонокосилки, в гаражах и сараях.
Однако агрессивная внешняя среда в подобных постройках пагубно влияет на состояние печатных плат и внутренних компонентов техники. Наиболее уязвимым элементом эксперты называют аккумуляторы, которые выходят из строя под воздействием экстремального холода или сильной жары.
В летний период металлические хозблоки могут сильно нагреваться, что провоцирует деформацию пластиковых корпусов и высыхание термопасты на процессорах.
Кроме того, серьезную угрозу представляет высокая влажность, вызывающая коррозию металлических деталей, а также грызуны, которые часто селятся в подсобках и перегрызают электрические провода.
Специалисты рекомендуют пересмотреть подход к выбору места для долгосрочного размещения девайсов, чтобы продлить срок их эксплуатации.
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