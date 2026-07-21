Умер актер сериала «Мажор» Дмитрий Поднозов

Актер театра и кино, художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

«Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой. В последние полгода Дмитрий боролся с онкологией. Это был очень тяжелый путь, но он держался и оставался сильным до самого конца», — сказано в сообщении театра.

Дату и место прощания с актером обещают сообщить позже.

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии он посвятил жизнь сцене и кино. За годы работы актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.

Зрителям он запомнился по ролям в проектах «Мажор», «Тест на беременность», «Тайны следствия», «Ледокол», «Духless 2», «Карамора», «Чернобыль» и многих других.

О болезни актера стало известно в декабре 2025 года. Тогда в театре сообщили, что врачи диагностировали у него рак легкого с метастазами в головной мозг. Позже стало известно, что Поднозов попал в реанимацию.

У Дмитрия Поднозова остались жена Алиса Олейник, актриса театра «Особняк», и 27-летний сын Владимир.

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