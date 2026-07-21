Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО

Водителям не нужно возить с собой распечатку электронного полиса ОСАГО. Точку в этом вопросе наконец-то поставил Верховный суд.

Туда обратился житель Свердловской области, которого остановил инспектор ГАИ для проверки документов. «Автогражданка» у него была оформлена, но при себе не было бумажного варианта. Это стало поводом для штрафа в 500 рублей. Водитель решение обжаловал.

Верховный суд постановил, что правонарушения нет. На момент остановки полис был оформлен, что подтверждается данными страховщика. И этого вполне достаточно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России готовится законопроект, который может установить денежный лимит на ремонт по ОСАГО. Согласно инициативе, стоимость восстановительных работ после аварии не должна превышать 400 тысяч рублей.

В настоящее время срок ремонта ограничен одним месяцем, однако из-за перебоев с поставками запчастей страховые компании не всегда укладываются в этот период, что приводит к судебным искам о взыскании сумм, превышающих лимит ответственности. Предполагается, что введение финансового ограничения и увеличение срока ремонта до 45 дней поможет снизить количество споров и уменьшить нагрузку на страховщиков.

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