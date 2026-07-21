В Луганске двое детей и взрослые экстренно госпитализированы с ботулизмом

В Луганске за прошедшие сутки четыре человека, включая двоих детей, были экстренно госпитализированы с диагнозом «ботулизм». Об этом сообщили в Telegram-канале 112.

Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, а специалисты выясняют, какой именно продукт стал источником серьезного отравления.

Ботулизм — одна из самых опасных инфекций. Одноименная бактерия выделяет мощнейший токсин, быстро поражающий нервную систему. Без срочной медицинской помощи яд блокирует мышцы и приводит к удушью. Чаще всего микроорганизмы скрываются в домашней консервации, плохо вымытых грибах или вяленой рыбе.

Первые тревожные симптомы — тошнота, двоение в глазах, слабость и нарушение речи. Врачи предупреждают: при их появлении нужно немедленно вызывать скорую.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Чувашии госпитализировали пятеро детей после отравления угарным газом. Ребята посетили баню, не выполнив требования к нормам безопасности.

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