Зеленский назвал имя нового главнокомандующего ВСУ

Новым главкомом ВСУ станет Михаил Драпатый

Генерал-майор Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый», — сказал он.

В своем обращении он также анонсировал обновление в составе Генштаба украинских войск. По его словам, все принятые кадровые решения будут официально оформлены 22 июля. Он добавил, что этот вопрос обсуждал с Драпатым и исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой.

Драпатый с июня 2025 года занимал пост командующего объединенными силами ВСУ. До этого он был командующим сухопутными войсками Украины. В мае 2014 года Драпатый командовал 2-м батальоном 72-й бригады, которая атаковала в Мариуполе мирных жителей.

В 2023 году Следственный комитет РФ заочно предъявил ему и генералу Виктору Николюку обвинения в связи с ударами по населенным пунктам ДНР и ЛНР в 2017 и 2019 годах. Действия боевиков тогда привели к гибели и ранению 154 мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский отстранил Александра Сырского от должности главкома ВСУ.

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