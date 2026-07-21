Зеленский отстранил Сырского от должности главкома ВСУ

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Срочная новость 97 0

Ранее своего поста главы Минобороны лишился Михаил Федоров.

Александра Сырского отстранили от должности главкома ВСУ

Фото: VITALII NOSACH/ТАСС

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский освобожден от должности, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Вместо него на этот пост назначен Михаил Драпатый.

"Сегодня <...> мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел", — заявил Зеленский.

Ранее, 15 июля, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров объявил об отставке. Временно исполнять обязанности главы ведомства будет бывший глава Службы безопасности Украины Евгений Хмара. Эти кадровые изменения вызвали бурную реакцию в стране. Во Львове и Киеве прошли массовые митинги: одни участники поддерживали Федорова, другие критиковали власть.

После этих событий замкомандующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров также подал в отставку. Федоров утверждал, что Сырский избегал открытого обсуждения проблем в армии, предпочитая интриги.

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