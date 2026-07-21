Щука в конце июля: где искать хищницу и какие приманки выбрать

В конце июля щука прячется в прохладной воде и выходит на охоту утром

В конце июля щука сохраняет активность, однако меняет привычные места стоянки и режим питания. Об этом говорится в рекомендациях для рыболовов, опубликованных URA.RU.

В этот период главным фактором при поиске хищницы становится температура воды. При прогреве водоемов до высоких значений щука уходит из мелководных участков в более прохладные зоны. Рыболовам советуют искать ее на глубине — возле русловых канав, ям, подводных бровок и затопленных возвышенностей.

Перспективными местами также считаются участки с холодной водой — рядом с родниками, ручьями и ключами.

Кроме того, щука часто остается в зарослях водной растительности. Кувшинки, камыш, рдест и другие растения дают тень и позволяют хищнице устраивать засаду. С приближением августа, когда ночи становятся прохладнее, рыба постепенно начинает выходить к границам травы и чистой воды, коряжникам и затопленным деревьям.

Важно помнить, что щука обычно занимает удобную позицию и атакует рыбу, проходящую рядом с укрытием, а не преследует ее по всему водоему.

Наиболее результативным временем для рыбалки в конце июля считают раннее утро и вечерние часы. Активный клев чаще всего наблюдается с рассвета до 9–10 часов, а также во второй половине дня — примерно с 16–18 часов до захода солнца. В пасмурную погоду с ветром щука может проявлять активность и днем.

В сильную жару, когда температура воздуха превышает 30 градусов, рассчитывать на хороший улов сложнее. В таких условиях рыба уходит глубже и становится менее подвижной.

Для ловли щуки в теплой воде рыболовы используют как живые, так и искусственные приманки. Одним из самых надежных вариантов остается живец — красноперка, плотва, карась или небольшой окунь. Его применяют при ловле на поплавочную снасть, жерлицы, кружки и другие оснастки.

Среди искусственных приманок в этот период используют воблеры, блесны и силиконовые приманки. В заросших местах хорошо подходят поверхностные воблеры и приманки на офсетных крючках, которые позволяют проводить снасть среди травы и коряг. При снижении температуры воды рыболовы чаще переходят на более крупные модели блесен и приманок.

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