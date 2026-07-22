Тайна океана: обломки разбившегося 70 лет назад самолета найдены в Атлантике

В Атлантике найдены обломки разбившегося 70 лет назад самолета

На глубине около 600 метров в водах Атлантического океана были обнаружены обломки авиалайнера Pan Am Clipper Endeavor, исчезнувшего в результате катастрофы более 70 лет назад. Об этом сообщило издание New York Times.

Поиск судна велся в восьми километрах от береговой линии с привлечением высокотехнологичного беспилотного аппарата. Трагический инцидент произошел в 1952 году с бортом Douglas DC-4, который следовал из Сан-Хуана в Нью-Йорк под номером рейса 526A.

Вскоре после отрыва от земли у воздушного судна вышли из строя сразу два двигателя, что вынудило командира экипажа Джона Берна совершить экстренную посадку на водную гладь.

Несмотря на то что в момент соприкосновения с океаном выжили все 69 человек, находившихся в салоне, последующая эвакуация обернулась хаосом.

Начавшаяся паника помешала организованному спасению, в результате чего корпус самолета разломился, хвостовая часть ушла под воду вместе с фюзеляжем, а 52 человека погибли.

Данное происшествие стало ключевым фактором, после которого мировые авиакомпании ввели обязательный инструктаж по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях перед каждым вылетом.

Специалисты изучали район крушения в течение семи лет, преодолевая сложности, связанные с неблагоприятными погодными условиями и последствиями пандемии.

Для завершения миссии применялся глубоководный аппарат Miss Millie стоимостью более десяти миллионов долларов, сделавший свыше 350 тысяч детальных фотографий. На снимках четко видны фрагменты названия компании Pan American World Airways.

По заявлению ученых, сохранность конструкции оказалась удивительно высокой для столь длительного пребывания в соленой воде, однако проводить операцию по подъему обломков или останков жертв на поверхность власти и исследователи не планируют.

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