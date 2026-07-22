Идеальное меню для знойного утра: врач назвал самые полезные летние завтраки

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 85 0

Сбалансированное питание в жаркий период помогает избежать тяжести в желудке и дает организму необходимый заряд энергии.

Полезный завтрак летом что стоит есть в жару какие продукты

Фото: 5-tv.ru

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В жару не стоит завтракать сладкими и жирными продуктами

Легкие блюда, богатые белком и клетчаткой, являются наиболее подходящим вариантом для завтрака в жаркую погоду. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на рекомендации старшего преподавателя кафедры хирургии медфакультета Государственного университета просвещения Александра Умнова.

По словам эксперта, во время летнего зноя крайне важно выбирать пищу, которая не перегружает систему пищеварения, но при этом содержит достаточно витаминов и сложных углеводов.

Доктор подчеркнул, что в жару не стоит есть слишком тяжелые, жирные или очень сладкие завтраки — они могут вызвать тяжесть. Кроме того, врач посоветовал ограничить продукты с высоким гликемическим индексом.

«Бананы и виноград в больших количествах могут дать резкий скачок сахара, а затем быстрый голод. Начните утро со стакана воды с лимоном или с мятного чая — это поможет восполнить жидкость, потерянную за ночь», — отметил специалист.

Одним из наиболее удачных решений для летнего приема пищи является «холодная» овсянка. Для ее приготовления хлопья заливаются йогуртом, кефиром или водой на ночь, а утром дополняются ягодами, орехами или семенами чиа.

Такой метод позволяет сохранить максимум полезных веществ и получить освежающее блюдо. Также Умнов выделил творог средней жирности (5–9%) с добавлением свежих огурцов, зелени и редиса.

«В одном блюде или наборе блюд должны быть белок (творог, яйца, курица), и сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб), и клетчатка (овощи, фрукты, ягоды, отруби)», — добавил врач.

Тем, кто предпочитает горячие завтраки, стоит обратить внимание на омлеты с добавлением кабачков, болгарского перца или томатов, содержащих антиоксидант ликопин. Такие сочетания обеспечивают длительное чувство сытости без ощущения дискомфорта в организме даже при высокой температуре воздуха.

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