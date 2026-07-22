Рецепт бодрости: столетний ветеран раскрыл секреты долголетия

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 61 0

Мужчина твердо намерен побить мировой рекорд по продолжительности жизни.

Столетний ветеран раскрыл секреты долголетия список спорт

Фото: 5-tv.ru

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Столетний ветеран назвал спорт секретом долголетия

В США ветеран Второй мировой войны Дэйв Кигги отпраздновал свое столетие активной тренировкой в фитнес-центре и поделился личными правилами долголетия. Об этом сообщил журнал People.

Мужчина, посвятивший спорту более восьми десятилетий, решил не изменять своим привычкам даже в день векового юбилея, проведя праздничное утро на велотренажере.

«Мне нужно продолжать заниматься, потому что это поддерживает во мне жизнь. Все, что у вас двигается, нужно так или иначе упражнять каждый день», — цитирует издание слова юбиляра.

Помимо регулярных физических нагрузок, американец придерживается строгого рациона питания и здорового образа жизни. Дэйв Кигги отметил, что сознательно полностью исключил из своего употребления алкогольные напитки и кофеин.

Основу его ежедневного меню составляют куриные яйца и бананы, которые он считает своими любимыми продуктами. Долгожитель подчеркнул, что благодаря такому режиму он находится в своей наилучшей физической форме.

Планы ветерана на будущее выходят далеко за пределы столетнего рубежа. Кигги признался, что мотивирован примером других долгожителей и не планирует прекращать тренировки.

«Я вчера услышал, что есть женщина, которой 132 года, — вот это моя цель», — заявил он.

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