«Роскошь не нужна»: выигравший миллиарды в лотерею мужчина раскрыл свои планы

Выигравший миллиарды в лотерею мужчина поделился своими планами на жизнь

Молодой американец, ставший обладателем огромного состояния благодаря лотерее, поделился своими планами на дальнейшую жизнь на платформе Reddit. После уплаты всех необходимых налоговых сборов в распоряжении 29-летнего мужчины под ником Kjyapa оказалась сумма, превышающая 200 миллионов долларов, что эквивалентно примерно 15,7 миллиарда рублей.

Победитель отметил, что не стремится к ведению избыточно роскошного образа жизни, а хочет сосредоточиться на базовых ценностях и спокойном существовании в гармонии с близкими.

«Я очень ценю семью и друзей, поэтому моя приоритетная цель — обеспечить моим близким достойную пенсию, а также купить им дом. После этого я планирую отправиться путешествовать по миру со своим лучшим другом. И уже потом я вернусь домой и займусь разведением скота. Роскошная жизнь меня не особо интересует, мне все это не нужно. Только природа, семья и мои животные», — признался автор публикации. Он также рассказал, что уже начал оформлять документы на покупку собственного ранчо.

До того, как стать мультимиллионером, мужчина долгое время трудился в социальной сфере, но год назад лишился постоянного места работы из-за кадровых сокращений.

Чтобы свести концы с концами, он брался за любую подработку, включая доставку товаров. Решение испытать удачу в мгновенных лотереях со случайным набором чисел пришло к нему спонтанно. Примечательно, что судьбоносным стал лишь пятый купленный им билет.

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