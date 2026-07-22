Оставить или нет? Стоит ли удалять здоровые зубы мудрости

Отсутствие боли и видимых повреждений не гарантирует, что «восьмерку» стоит оставить в полости рта.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Хирург Коджанис: даже здоровые зубы мудрости лучше удалить
От зубов мудрости следует избавляться даже в том случае, если они выглядят абсолютно здоровыми, чтобы избежать тяжелых осложнений в будущем. Об этом американский челюстно-лицевой хирург Ли Коджанис рассказал в беседе с Yahoo.
По словам специалиста, в своей практике он часто проводит подобные операции, основываясь на оценке рисков. Врач пояснил, что процедура удаления в зрелом возрасте может оказаться значительно сложнее, чем превентивное вмешательство.
Даже если сейчас зубы не беспокоят пациента, они зачастую первыми поддаются разрушению из-за своего расположения.
«Из-за их расположения в задней части рта их бывает трудно эффективно чистить щеткой и зубной нитью», — подчеркнул хирург.
Помимо гигиенических факторов, существуют и прямые медицинские показания для хирургического вмешательства. Ли Коджанис рекомендует удаление при обнаружении кариеса, кист или воспалительных процессов в деснах.
Такие патологии способны не только причинять дискомфорт, но и повреждать корни соседних зубов, негативно влиять на состояние носовых пазух и даже затрагивать нервные каналы.
Эксперт также отметил, что в ходе эволюции челюсть человека уменьшилась в размерах. Это произошло из-за перехода на более мягкую, термически обработанную пищу, что лишило зубы мудрости их первоначальной функции. Сегодня для их правильного прорезывания во рту просто не хватает места, что и провоцирует большинство стоматологических проблем.
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