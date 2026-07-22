«Положение с выраженным провисанием»: чем может обернуться отдых в гамаке

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Алена Куликова
Алена Куликова 73 0

Вместо расслабления есть риск получить травмы.

Как безопасно отдохнуть в гамаке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Травматолог Семенова рассказала о рисках травм при отдыхе на гамаке

Безобидный отдых в гамаке способен закончиться переломами, вывихами и даже длительными проблемами со спиной. Об этом предупредила врач-травматолог-ортопед Карина Семенова в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, чаще всего люди получают травмы при попытке сесть или встать, когда теряют равновесие и падают на вытянутую руку. Такие ситуации нередко приводят к переломам, повреждениям связок и вывихам. Не менее опасны падения на ягодицы — они могут закончиться переломом копчика и хронической болью.

Кроме того, чрезмерное раскачивание увеличивает риск удара головой о землю или ближайшие опоры.

«Сам по себе гамак не „портит“ позвоночник и не вызывает остеохондроз. Однако длительное пребывание в положении с выраженным провисанием, особенно без достаточной поддержки поясницы и шеи, может стать причиной обострения уже существующей боли», — предупредила Карина Семенова.

Чтобы избежать неприятных последствий, эксперт советует проверять надежность креплений, не раскачиваться слишком сильно и отказаться от сна в гамаке, особенно если он подвешен высоко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что малоподвижная работа может стать причиной появления варикозной болезни.

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