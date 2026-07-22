ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 93 0

Об успехах российской армии за сутки сообщили в Минобороны.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области за минувшие сутки. Об это сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

Тема:
Спецоперация
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