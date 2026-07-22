ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Об успехах российской армии за сутки сообщили в Минобороны.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области за минувшие сутки. Об это сообщило Минобороны РФ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 23 июл
- Бойцы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 июл
- «Проснитесь, Украина, очнитесь»: жительница Константиновки — о зверствах ВСУ
- 22 июл
- ВС РФ уничтожили две установки «Нептун-2» и поразили судно с грузом для ВСУ
- 22 июл
- Су-34 разнес пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 июл
- FPV-дроны уничтожили бронемашину ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 июл
- Российские военные освободили населенный пункт Волоховское в Харьковской области
- 21 июл
- «Гиацинт-К» ликвидировал пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 июл
- Дроны-камикадзе уничтожили сеть укреплений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 июл
- ВС РФ ударили по портам и складам топлива ВСУ в Одессе
- 20 июл
- «Ланцет» уничтожил бронированный MaxxPro ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
48%
Нашли ошибку?