«Блат и зависть»: Юлия Пересильд ответила хейтерам из-за поступления дочери в школу кино

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Алена Куликова
Алена Куликова 81 0

Актриса призвала людей не тратить энергию на поиск чужих «связей» и обвинения, а лучше обратить внимание на собственную жизнь

Юлия Пересильд ответила хейтерам из-за поступления дочери

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Актриса Юлия Пересильд ответила хейтерам из-за поступления дочери в школу кино

Актриса Юлия Пересильд заступилась за свою 17-летнюю дочь Анну Пересильд. Ранее в сети появились обвинения в том, что девушка поступила в Московскую школу кино «по блату» благодаря известности семьи.

«Блат, связи, таинственные покровители. Вы можете продолжать этим заниматься сколько хотите, если ваша жизнь вам менее интересна, чем наша», — написала артистка на своей странице в социальных сетях.

По словам Пересильд, гораздо сложнее не осуждать других, а выбирать доброту и любовь. Она отметила, что именно такое отношение к миру помогает человеку двигаться вперед и находить свой путь.

Поводом для обсуждений стало поступление Анны Пересильд на курс заслуженной артистки Российской Федерации Дарьи Мороз в Московскую школу кино (МШК). Девушка окончила общеобразовательную школу экстерном, а финальный конкурс в МШК пропустила из-за съемок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Анны Пересильд провел параллели между своей судьбой и карьерой дочери. Он заявил, что критика в ее адрес — это удел всех талантливых людей из знаменитых семей.

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