Загадочное исчезновение: обнаружен скелет пропавшей 45 лет назад миллионерши

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 77 0

Ее любовник пустился в бега.

Миллионерша пропала 45 лет назад что случилось причина

Фото: 5-tv.ru

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В США полицейские раскрыли тайну пропавшей 45 лет назад миллионерши

Скелет богатой американки, пропавшей без вести при загадочных обстоятельствах, обнаружили в Калифорнии. Об этом рассказало издание People.

Правоохранительные органы США сумели идентифицировать останки Тельмы Гастон, 80-летней обладательницы многомиллионного состояния из Лос-Анджелеса, которая бесследно исчезла еще летом 1981 года.

В тот период на двери ее жилья нашли странную записку о поиске кота, однако сама хозяйка так и не вернулась. Под подозрение попал ее возлюбленный Лоуренс Ремсен, который был моложе женщины более чем в два раза.

После пропажи миллионерши мужчина пытался обналичить ее счета и продать недвижимость, используя поддельные документы, а затем скрылся в Мексике.

Несмотря на отсутствие тела, в 1983 году суд признал его виновным в убийстве и приговорил к пожизненному сроку. Прокуратура была убеждена, что преступление совершено ради наживы. Разгадка наступила благодаря развитию современных технологий и выделению средств коронерскому бюро округа Риверсайд.

Еще в 1981 году в горах Санта-Роса были найдены кости в неглубоком захоронении, но из-за сильного разложения тканей опознать их тогда не удалось.

Лишь в 2026 году образцы ДНК, извлеченные из этих останков, отправили в профильную лабораторию в Техасе. Генетическая экспертиза и использование стоматологических карт подтвердили, что найденное тело принадлежит Гастон.

Сейчас осужденному Ремсену 83 года, он остается в тюрьме и сможет претендовать на досрочное освобождение лишь летом 2028 года. До обнаружения останков он утверждал, что вдова скончалась сама, а он лишь избавился от трупа в океане.

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