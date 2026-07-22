Путин о трудностях на топливном рынке России: «Носят временный характер»

Путин: трудности на топливном рынке России носят временный характер

Трудности на топливном рынке в России носят временный характер и не могут повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Трудности, которые нам создают на топливном рынке носят, безусловно, временный характер», — сказал глава государства.

Несмотря на сложности, по оценке Минэкономразивития в мае 2026 года рост внутреннего валового продукта составил 0,3%, а всего за пять месяцев — 0,2%, отметил Путин.

Ранее президент заявил, что, несмотря на противодействие со стороны «русофобской части коллективного Запада», РФ продолжает наращивать экономику и разрабатывать финансовую отрасль, модернизировать вооруженные силы и добиваться новых результатов в оборонно-промышленном комплексе.

Кроме того, в Министерстве финансов РФ ранее сообщили, что за первые шесть месяцев 2026 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России достигли 14,96 миллиарда рублей. За январь — июнь прирост составил 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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