Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Волоховское

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 122 0

Российские военные активно использовали возможности артиллерии и беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Волоховское в Харьковской области. Кадры с действиями российских бойцов опубликовала пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

На кадрах видно, что наши военные активно применяют беспилотники. Также при освобождении Волоховского использовалась артиллерия. С их помощью уничтожается как живая сила противника, так и вооружение: танки, боевые машины пехоты, дроны, гаубицы и прочее.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области», — проинформировали в министерстве.

Также там уточнили, что российские военные поразили две механизированные и одну мотомеханизированную бригаду украинских боевиков. Кроме того, взят верх над бригадой теробороны. Все это в районах населенных пунктов Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежное и Черное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Под контроль это село было взято силами группировки войск «Восток» в процессе наступления в глубину обороны противника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах
10:33
Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Алексей Учитель анонсировал фильм с Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео