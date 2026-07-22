Хотели рельеф, а получили травму: что новички делают не так в зале

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Попытка повторить за сильнейшими часто приводит начинающих к ошибкам.

Ошибки новичков в тренажерном зале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тренер Халимов: из-за спешки новички совершают главные ошибки в зале

Самыми распространенными ошибками начинающих посетителей тренажерных залов являются чрезмерная спешка, неправильная техника выполнения упражнений и попытка выполнить слишком большую программу за одно занятие. Об этом Газета.ру рассказал эксперт по фитнесу Эмиль Халимов.

«Первое, что губит новичка, это спешка. Человек приходит после долгого перерыва или вообще впервые и сразу берет веса побольше, подходов побольше, ходит шесть раз в неделю. Через две недели болит все, накрывает усталость, иногда прилетает травма, и мотивация исчезает. Тело не готово к такому объему, ему нужно время адаптироваться, поэтому первые недели нагрузку надо намеренно занижать», — высказался тренер.

Еще одной серьезной проблемой эксперт назвал неправильную технику выполнения упражнений. По его словам, начинающие часто ориентируются на вес, который используют более опытные спортсмены, и пытаются повторять их результаты без необходимой подготовки.

«Кривое движение с большим весом — это прямая дорога к травме спины и суставов. Первые занятия правильнее посвятить не цифрам на штанге, а тому, чтобы тело запомнило верную траекторию с легким весом», — пояснил Халимов.

Для постановки техники новичкам специалист порекомендовал хотя бы несколько первых тренировок провести с тренером. Он поможет подобрать подходящую программу, объяснит правильное выполнение упражнений и поможет избежать чрезмерной нагрузки.

Также эксперт рассказал о правилах питьевого режима во время занятий. По его словам, начинающим спортсменам достаточно обычной воды, которую следует употреблять небольшими глотками в течение всей тренировки. Специальные добавки, изотоники и предтренировочные комплексы на начальном этапе не нужны, поскольку они рассчитаны преимущественно на опытных атлетов.

Халимов добавил, что первая тренировка не должна быть попыткой опробовать все доступные тренажеры. По его словам, эффективнее освоить несколько базовых упражнений, разобраться с оборудованием и завершить занятие с желанием продолжить тренировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фитнес-тренер поделилась тремя простыми способами сохранить физическую форму во время отдыха. По ее словам, начинать утро стоит с небольшой активности прямо в постели — например, с встряхивания конечностей и нескольких приседаний возле кровати.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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