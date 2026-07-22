Названа причина смерти Максима Сырникова

Причиной смерти телеведущего Максима Сырникова стало внутреннее кровотечение

Причиной смерти телеведущего и кулинара Максима Сырникова стало внезапное внутреннее кровотечение. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на его окружение.

Собеседник агентства рассказал, что незадолго до смерти Сырников проходил лечение в больнице. После выписки он сообщил близким, что планирует находиться дома.

«И буквально через две или три недели он внезапно скончался», — отметил источник.

Дата и место проведения церемонии прощания с Максимом Сырниковым пока не объявлены. Информация о похоронах станет известна позднее.

Максим Сырников умер 22 июля на 61-м году жизни. Он был ведущим, а также занимался изучением и популяризацией традиционных блюд русской кухни.

Сырников являлся автором нескольких книг, посвященных национальной кулинарной культуре. Среди его работ — «Настоящая русская еда», «Готовим по-русски каждый день», «Настоящие русские праздники», «Выпечка по-русски» и «Заготовки по-русски».

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