Наталья Дрожжина потребовала от дочери Алексея Баталова 13 миллионов рублей

Советская и российская актриса театра и кино Наталья Дрожжина подала иск к дочери актера Алексея Баталова Марии Баталовой на сумму около 13 миллионов рублей. Об этом сообщила сама Мария, ознакомившись с материалами судебного заявления.

В иске утверждается, что имущество было приобретено для Баталовой за счет средств Дрожжиной, а полученная недвижимость якобы является неосновательным обогащением. Речь идет о комнатах в коммунальной квартире в Москве, которые ранее планировали объединить в полноценное жилье для Марии Баталовой.

По данным заявления, спорная недвижимость была приобретена в рамках договоренностей между семьями. Ранее Наталья Дрожжина и ее супруг, юрист Михаил Цивин, имели доверенность на распоряжение частью имущества семьи Баталовых. Они рассматривали возможность вложить средства Марии и ее матери Гитаны Леонтенко в покупку нескольких комнат в доме на Кутузовском проспекте.

После приобретения помещений планировалось провести обмен и оформить квартиру большей площади для Марии Баталовой. Однако позже ситуация стала предметом судебного разбирательства.

Представители Дрожжиной заявили, что стоимость комнат составляет около 13 миллионов рублей.

«Сейчас мы считаем это неосновательным обогащением — на 13 миллионов рублей. Это цена комнат. Они находятся в собственности покупателя до настоящего момента. В то же время покупатель подтверждает, что не платил за эти комнаты. Какими деньгами оплачены эти комнаты — я не знаю. Средства взысканы с Дрожжиной», — высказался адвокат подсудимой.

При этом Наталья Дрожжина и Михаил Цивин ранее стали фигурантами уголовного дела, связанного с имуществом семьи актера. По данным стороны Баталовых, они должны вернуть более 20 миллионов рублей.

Дополнительным спорным моментом стала ситуация с доступом к помещениям. По словам Марии Баталовой, в 2025 году она не могла попасть в комнаты из-за смены замков. Летом 2026 года она обратилась в полицию, после чего доступ к жилью был восстановлен. По ее словам, внутри обнаружилась пропажа части вещей.

После этого Баталова заменила замки и начала разбираться с дальнейшими юридическими действиями. Сейчас ее представители изучают материалы и готовят позицию по новому иску.

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