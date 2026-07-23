«Сценическая грязь»: VAVAN отреагировал на скандал с Лепсом в Витебске

Селиванов прокомментировал инцидент с плевком Лепса на сцене в Витебске

Актер и музыкант Владимир Селиванов, известный под сценическим именем VAVAN, прокомментировал недавний инцидент с народным артистом России Григорием Лепсом на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Селиванов высказал мнение о произошедшем в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте ко дню своего рождения.

На днях Лепс оказался в центре скандала. Во время выступления исполнитель на глазах у собравшейся публики плюнул прямо на сцену. Поступок артиста не остался без внимания — в соцсетях появились ролики с критикой, местных жителей возмутило поведение Григория.

Однако Селиванов встал на защиту Лепса, заявив, что в его поступке нет ничего «преступного». Он с иронией отметил, что это медийный повод.

«Я думаю, что это нормально. Главное, не поскользнуться на том, что выплюнул. <…> Ничего в этом преступного нет. Прикольно, и все обсуждают», — сказал исполнитель.

В то же время звезда сериала «Реальные пацаны» считает, что грань допустимого на сцене должна присутствовать. По его словам, некоторые моменты лучше оставлять за кулисами. При этом Селиванов добавил, что нарушения правил порой становятся художественными приемами.

«Я учился в Институте культуры и, наверное, мне бы на уроках мастер сказал, что это — грязь, сценическая грязь. Это не нужно выносить на сцену, это должно быть спрятано за кулисами. Но есть такие, как режиссер Мейерхольд. Он в какой-то момент обнаженным со сцены выступал, и то, что было грязью, стало приемом. Поэтому правила существуют, чтобы их нарушать, и чтобы их обсуждать», — подчеркнул певец.

Ранее Владимир сообщил, что остался в хороших отношениях с бывшей женой Викторией Маркиной после развода ради дочери Евы.

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