В премьер-министра Венгрии Мадьяра плюнули на вокзале

Эфирная новость 90 0

Действиями нового главы кабмина страны довольны далеко не все граждане.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новый премьер Венгрии явно не ожидал такой реакции граждан на собственную работу. На вокзале в Будапеште, где Петер Мадьяр обсуждал план по развитию железных дорог, к нему подошел прохожий и плюнул в спину. Охрана отреагировала молниеносно и задержала мужчину.

Мадьяр возглавляет кабмин всего пару месяцев, но его решения нравятся далеко не всем. Местные журналисты пишут, что под видом масштабной антикоррупционной чистки премьер избавляется от тех, кто был связан с предыдущим правительством Виктора Орбана.

И сегодня же стало известно об очередной такой отставке — свой пост покидает генпрокурор из-за ультиматума, который ему ранее выдвинул Мадьяр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Будапеште прошел многотысячный митинг против действий премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Поводом для протеста стало внесение в парламент проекта 17-й поправки к конституции, которая предусматривает отстранение президента Тамаша Шуйока от обязанностей и ограничение его депутатских полномочий.

Участники акции, собравшиеся у резиденции главы государства, скандировали лозунги с осуждением инициатив премьера и выражали поддержку курсу его предшественника Виктора Орбана. Против реформы также выступил экс-президент Янош Адер, заявивший, что действующий президент пользуется уважением как внутри страны, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.40
-0.08 89.44
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
В Японии планируют начать пересаживать свиные почки людям к 2033 году
22:15
Бывшая порноактриса стала сенатором в Колумбии
21:55
Собянин: школа № 236 откроется после реконструкции 1 сентября
21:39
Ола, Россия: в бразильских школах начнут преподавать русский язык
21:24
Российские силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника за 12 часов
21:11
Бывшая девушка сына Кадышевой не смогла отсудить у него миллионы

Сейчас читают

«А теперь Драпатый!» — Минобороны России иронично прокомментировало смену главкома ВСУ
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Хранитель традиций русской кухни: умер кулинар и телеведущий Максим Сырников
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео