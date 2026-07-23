В России за пять лет число детей с ожирением выросло почти на 60%

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Не всегда в склонности к лишнему весу виновата лишь наследственность.

Фото, видео: www.globallookpress.com/DC_2 via www.imago-images.de; 5-tv.ru

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В России стало больше детей с лишним весом. Как пишут «Известия», за пять лет число случаев ожирения выросло почти на 60%.

Болезнь все чаще диагностируют в раннем возрасте. А последствия могут сохраняться десятилетиями. Ненужные килограммы повышают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Одна из причин жироотложений — сидячий образ жизни. Из-за нехватки движения замедляется обмен веществ, мышечная масса уменьшается, а жировая — нарастает. Не последнюю роль играют наследственность и привычки в семье.

Для профилактики специалисты рекомендуют контролировать объем и качество пищи, уделять внимание соотношению белков, жиров и углеводов, а также не увлекаться фастфудом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ряде стран мира наблюдается рост числа новорожденных с аномально высоким весом, превышающим четыре килограмма. Это состояние, известное как плодная макросомия, сегодня фиксируется у каждого десятого младенца.

Специалисты Йельской школы общественного здравоохранения предупреждают, что крупный вес при рождении может быть маркером будущих заболеваний. В частности, такие дети во взрослом возрасте имеют повышенный риск развития рака кишечника до 50 лет, а также склонность к ожирению, диабету второго типа и сердечно-сосудистым патологиям.

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