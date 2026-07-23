Крупный пожар уничтожил автосалон Ford в Варшаве

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 61 0

Густой дым был заметен за несколько километров, а на месте происшествия работали десятки спасателей.

Что известно о пожаре в автосалоне Ford в Варшаве

Фото: www.globallookpress.com/Attila Husejnow

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Крупный пожар охватил автосалон и автосервис американской компании Ford в Варшаве. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Государственную пожарную охрану Польши.

«Пожар в мастерской и связанном с ней автосалоне на улице Краснобродзка в районе Таргувек в Варшаве потушен», — сообщил младший бригадир Варшавского муниципального управления государственной пожарной охраны Михал Конопка.

Возгорание началось примерно в 05:09 (в 06:09 по московскому времени. — Прим. ред.). Огонь охватил гараж и пристроенный к нему выставочный зал. В результате пожара были уничтожены здания общей площадью примерно 3,5 тысячи квадратных метров.

По словам очевидцев, пожар сопровождался густым черным дымом, который был виден даже из центра Варшавы. Свидетели также рассказали, что слышали взрывы автомобилей, а внутри горящих зданий лопались шины и аккумуляторы.

К тушению были привлечены 45 пожарных расчетов, специализированная химико-спасательная группа, а также беспилотники и разведывательные дроны. Полиция оцепила район улицы Краснобродзка.

Все автомобили, находившиеся внутри автосалона, а также около десяти машин, припаркованных рядом, уничтожил огонь. При этом пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседний автосалон.

По данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал. Точную причину возгорания специалисты установят после завершения всех работ на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Егорьевске в результате взрыва бытового газа и пожара в многоквартирном доме погиб один человек. Из здания эвакуировали 28 человек, включая семерых детей, а для временного размещения жителей развернули пункт на базе школы № 4. Власти организуют ремонт поврежденного подъезда и проверку несущих конструкций здания.

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