«Балашихинский отравитель» получил пожизненное заключение

В Подмосковье сегодня поставили точку в громком деле так называемого «балашихинского отравителя». На протяжении полугода он подсыпал яд в еду и воду близких и знакомых людей. В итоге насмерть отравил собственную бабушку и лучшего друга, которому был должен денег. Еще семь человек едва не погибли. Судя по последнему выступлению убийцы, слово «раскаяние» ему не знакомо. Все объяснит корреспондент «Известий» Александр Овсянников.

В зале Московского областного суда на скамье подсудимых — Артем Миссюра. Два года назад это имя впервые прозвучало на всю страну, а теперь его больше знают как «балашихинского отравителя». Его жертвами стали самые близкие люди.

На счету Миссюры — 2 убийства и 7 покушений. Сегодня в суде он пытается оправдываться.

— Подлый был человек., — говорит он в суде.

— А сейчас вы подлый человек?

— Я стараюсь над собой работать, анализирую жизнь, какие ошибки совершал.

Первой жертвой Артема Миссюры едва не стала его девушка Кристина. В 2024-м он подмешал ей в коктейль ядовитое вещество. Девушка впала в кому и лишь чудом осталась жива. За время, что она провела в больнице, Артем оформил кредиты на 500 с лишним тысяч рублей.

«У него был доступ к моему телефону и как бы мы семья, мы уже обсуждаем свадьбу, что у меня, что у него был доступ к телефону друг друга. Я в реанимации, он берет мой телефон оформляет 2 кредитные карты, деньги переводит себе и оплачивает ими микрозаймы», — говорит пострадавшая Кристина Дудкина.

После этого Артем пытался отравить и брата Кристины, которому задолжал крупную сумму.

— Рулет мне подсунул с крабовыми палочками, а в нем была какая-то отрава, — вспоминает тот.

Своего лучшего друга Артем Миссюра угостил морсом — тоже с ядом. На этот раз доза оказалась смертельной — друг погиб. Следующей жертвой стала бабушка Артема. Для нее он испек пирог. Женщина скончалась, а внук после этого вынес из дома ее драгоценности.

— Кто мог использовать и употребить эти морсы? Для кого они предназначались здесь, в этой квартире?

— Ну, получается, вместе с бабушкой, дядя, ее сын, — рассуждают пострадавшие.

Следствие пришло к выводу: все девять эпизодов отравлений объединяет корыстный мотив. У Артема были огромные долги. И ради решения финансовых проблем был готов на все.

«Хочу отметить, что у Артема Михайловича было доказано, что у него имелась задолженность перед банком и кредитными организациями на сумму более 7 миллионов, также задолженность перед физическими лицами, которые также были установлены в ходе следствия», — сообщил следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Балашиха Иван Мелешкин.

Своим родителям Миссюра подсыпал яд на регулярной основе. Они испытывали недомогания, обращались к врачам, но не могли понять причину. После смерти бабушки они заподозрили, что к этому причастен Артем. Тогда установили скрытую камеру. И когда он пришел в гости — получили доказательства.

Видео родители передали в полицию. В итоге следователи выяснили: Артем Миссюра пытался отравить девять человек.

— А для чего эти вещества были приобретены? Какую цель преследовали в покупке и использовании этих веществ? — спросили у преступника.

— Подсыпать.

— Куда подсыпать? Для чего? Кому?

— Отчиму.

— В содеянном раскаиваетесь?

— Да.

За совершенные преступления Артем Миссюра ответил перед судом. Его приговорили к пожизненному заключению.

«Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя Балашихи виновным в совершении убийства двух человек. В покушении на семь лиц и мошенничестве в крупном размере», — сообщила старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Московской области Вероника Ландо.

В ближайшее время «балашихинский отравитель» отправится отбывать наказание.

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