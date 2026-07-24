Технофашизм, пророчества об антихристе и шпионаж: мрачная ИИ-империя Palantir

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 65 0

Как главный поставщик программ для армии и полиции США пытается подмять под себя мировые элиты.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger; ©РИА Новости/Нина Зотина; 5-tv.ru

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Тема:
Война в Иране

Политолог Дробницкий: Palantir вмешивается в военные конфликты и политику

Американская компания-разработчик систем искусственного интеллекта и главный подрядчик Пентагона Palantir позиционирует себя, как ключевого поставщика «умных» инструментов для автоматизации армии и служб общественной безопасности. О мрачной «изнанке» Palantir и об обстоятельствах, в которых эта компания достигла своего могущества, 5-tv.ru рассказал политолог Дмитрий Дробницкий.

Как отметил эксперт, люди, которые при президенте США Дональде Трампе оказались в высшем руководстве Вашингтона и стали более всех приближены к Белому дому, — это в том числе сеть полутеневых магнатов, которые вовремя урвали доступ к оборонным контрактам. Они сами и их сторонники составили 80% электората Трампа на выборах 2024 года. Само собой, это ставит их в очень выгодное положение и дает возможность влиять на американское правительство в своих корпоративных интересах.

Тиль и Карп успели наделить Palantir репутацией «Большого брата», следящего за каждым шагом граждан и царящего на полях всех войн. Однако не стоит забывать, что часть «мирового могущества» Palantir преувеличена за счет обычного пиара.

«Это попытка показать, что он чуть ли не демиург (мистический владыка и маг-творец — Прим. ред.) всего искусственного интеллекта и всех цифровых систем в мире», — иронично прокомментировал Дробницкий.

Компания выпускает пафосные «манифесты», которые откровенно преувеличивают могущество Тиля и Карпа. Утверждать, что Palantir руководит чуть ли не всеми дронами в мире — это слишком смело. Как и считать, что помимо разработок компании у Пентагона нет больше никакого программного обеспечения.

«Говорить о том, что этот человек (Тиль — Прим. ред.) сейчас заменил собой Белый дом, Пентагон, все вооружение Соединенных Штатов — это, конечно, крайнее преувеличение», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, Петер Тиль зарабатывает себе все более сомнительную репутацию апокалиптическими проповедями. Он всерьез убеждает американцев, что попытки противостоять инновациям могут «ускорить наступление апокалипсиса» и «призвать антихриста», цитировал Wall Street Journal. В серии закрытых выступлений в Сан-Франциско Тиль заявил об угрозе «тоталитарного мирового правительства».

Хотя если Тиль внешне кажется более-менее нормальным, то по его ближайшему компаньону видно, что тот — «просто больной», констатировал политолог. Карп действительно известен своим эксцентричным поведением и мало кому понятным стилем управления. Кроме того, он с детства страдает расстройством чтения — дислексией.

«Понимаете, любой психиатр удаленно ему поставит кучу диагнозов», — сказал Дробницкий.

Сейчас эти «больные ребята» разворачивают идеологию «технофашизма» и уже «свернули мозги» очень многим, считает эксперт. Их мотивы не просто сомнительны — они опасны. Вопрос о том, насколько действия Palantir будут иметь серьезные последствия для мира, пока остается открытым. Пока что, пытаясь доказать свою «крутость», компания максимально вмешивается в любые военные конфликты — будь то на Украине или в Иране.

Для них нет никаких моральных ограничений, и, если нужно убить очень много людей ради того, чтобы все поверили в могущество Palantir, они это сделают. Не менее печально и то, что идеи Тиля и Карпа крайне популярны среди молодых людей, которые идут в IT-сферу, чтобы стать частью этой мрачной ИИ-империи.

Ранее 5-tv.ru писал, что США собираются отправить боевых роботов на Украину, а венчурные фонды Запада тратят миллиарды на военные стартапы, стирая грань между гражданскими технологиями и военной промышленностью.

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