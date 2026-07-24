За сутки Москву пытались атаковать более 250 БПЛА
Большую часть дронов ВСУ уничтожили на дальних подступах к столице.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
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Собянин: за сутки Москву пытались атаковать более 250 БПЛА
За сутки в направлении столичного региона Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше 250 беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали подавляющее большинство дронов «на дальних подступах».
«16 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», — отметил Собянин.
Около 19:00 по московскому времени стало известно о нейтрализации пяти украинских беспилотников, которые направлялись в сторону города. Еще 11 БПЛА сбили в утренние часы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки ВСУ на предприятие в Кирове погибли шесть человек, еще 26 были ранены. Госпитализированы 12 пострадавших, 14 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
После удара на территории предприятия произошел пожар, который впоследствии был ликвидирован.
Губернатор Кировской области Александр Соколов выразил соболезнования родным погибших. По его словам, власти региона окажут семьям всестороннюю поддержку.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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