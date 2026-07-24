Опасная стройность: популярные уколы для похудения лишают волос

Mirror: популярные уколы для похудения лишают волос

Инъекции популярных препаратов для снижения веса, таких как Wegovy и Mounjaro, могут провоцировать развитие алопеции у пациентов. Об этом рассказало издание Mirror со ссылкой на данные масштабного исследования, опубликованного в British Medical Journal.

Ученые из Университета Пенсильвании проанализировали медицинские показатели более 50 тысяч пользователей и установили, что люди, выбирающие подобные инъекции, сталкиваются с риском выпадения волос на 68% чаще, чем те, кто использует традиционные лекарства от диабета.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже начало проверку этой информации, чтобы официально подтвердить наличие побочного эффекта.

Биологический механизм данной патологии специалисты связывают не только с действием самих веществ, но и с резким изменением образа жизни.

«Снижение веса и изменения в режиме питания являются признанными факторами риска для возникновения телогеновой алопеции — распространенной и обычно временной формы выпадения волос. Хотя это не несет прямого физического вреда организму, последствия могут быть серьезными для психики, влияя на самооценку и качество жизни человека», — пояснил доктор Йонг Чен.

Ученые подчеркивают, что при такой форме облысения волосяные фолликулы сохраняются, что дает надежду на последующее восстановление прически, однако точных подтверждений возвращения волос в рамках данного исследования получено не было.

В ходе работы эксперты сравнивали три группы пациентов с диабетом второго типа, принимавших разные классы препаратов: GLP-1, ингибиторы SGLT-2 и DPP-4.

После корректировки данных по возрасту и массе тела выяснилось, что группа GLP-1 наиболее уязвима. Исследователь из Кембриджского университета Мари Спрекли отметила, что дефицит цинка или железа на фоне стремительного похудения также усугубляет ситуацию.

Тем не менее она добавила, что для многих пациентов польза от контроля уровня сахара и борьбы с ожирением все же перевешивает риск временной потери волос. Помимо облысения, к стандартным побочным эффектам таких инъекций относят тошноту и проблемы с пищеварением.

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