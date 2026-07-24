Предъявили ультиматум: женщина умерла во время родов и попала в загробный мир

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 88 0

Молодая мать получила возможность выбрать свою дальнейшую судьбу.

Женщина умерла во время родов и попала в загробный мир

Фото: 5-tv.ru

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Mirror: женщина умерла во время родов и попала в загробный мир

Молодая мать пережила клиническую смерть в операционной и получила возможность выбрать свою дальнейшую судьбу. Об этом рассказало издание Mirror.

Жительница Британии по имени Патти Эллен столкнулась с необычными видениями во время экстренного кесарева сечения, когда ее сердце внезапно остановилось. По словам женщины, в тот момент, когда монитор зафиксировал прямую линию, она почувствовала, как покидает свое тело и начинает наблюдать за действиями врачей сверху.

Патти утверждает, что оказалась в пространстве с панорамным обзором, где ей демонстрировали ключевые моменты ее биографии, акцентируя внимание на поступках, за которые ей было стыдно.

В какой-то момент героиня истории ощутила присутствие неизвестного существа, которое положило руку ей на плечо и успокоило, передав мысли телепатически.

«Все, что вам нужно сделать, это подумать о чем-то, и другой человек уже это знает… Я бы хотела, чтобы мы могли общаться так и сейчас», — поделилась своими впечатлениями женщина.

Она рассказала, что ее жизнь прокручивалась на огромном экране, и в моменты демонстрации ошибок она всерьез испугалась, что попадет в ад, однако таинственный спутник убедил ее в важности самопрощения.

Этот опыт полностью изменил отношение Патти к финалу земного пути, избавив ее от детских страхов. Как сообщает первоисточник, когда раздался первый крик ее новорожденного ребенка, таинственная сущность предложила ей выбор: остаться в ином мире или вернуться назад.

Женщина, не колеблясь, предпочла воссоединение с сыном. После этого она мгновенно очнулась в больничной палате, чувствуя сильную боль в груди от проводимой медиками сердечно-легочной реанимации. Теперь Патти уверена, что главной целью человеческого существования является обучение состраданию, доброте и безусловной любви.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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