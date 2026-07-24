Силы ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

В течение дня Сергей Собянин также сообщал об уничтожении 11 беспилотников, направлявшихся к столице. Таким образом, общее количество сбитых к вечеру дронов Вооруженных сил Украины выросло до 16.

С начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Для ударов боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки ВСУ на предприятие в Кирове погибли шесть человек, еще 26 получили ранения. После удара на территории предприятия произошел пожар, который впоследствии был ликвидирован.

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