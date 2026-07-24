Силы ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы
На местах падения обломков дронов работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
«Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.
В течение дня Сергей Собянин также сообщал об уничтожении 11 беспилотников, направлявшихся к столице. Таким образом, общее количество сбитых к вечеру дронов Вооруженных сил Украины выросло до 16.
С начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Для ударов боевики используют как беспилотники, так и ракеты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки ВСУ на предприятие в Кирове погибли шесть человек, еще 26 получили ранения. После удара на территории предприятия произошел пожар, который впоследствии был ликвидирован.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 24 июл
- За сутки Москву пытались атаковать более 250 БПЛА
- 20 июл
- Десять человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье
- 20 июл
- Трое граждан Китая пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье
- 20 июл
- Шесть человек госпитализированы после атаки БПЛА на Домодедово
- 20 июл
- СК возбудил дело о теракте после ночной атаки БПЛА на Московский регион
- 20 июл
- За ночь силы ПВО РФ перехватили 381 украинский беспилотник
- 20 июл
- Два человека пострадали в результате атаки украинских дронов в Подмосковье
- 20 июл
- Шесть человек госпитализировали в Подмосковье с минно-взрывными травмами
- 20 июл
- Ночью в сторону Москвы летело более 400 украинских БПЛА
- 20 июл
- Силы ПВО России сбили 38 летевших на Москву беспилотников ВСУ
Читайте также
73%
Нашли ошибку?