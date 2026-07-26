Центр города перекрыт: появились кадры с места наезда автомобиля на толпу в Берлине

Опубликованы кадры с места наезда автомобиля на толпу в Берлине

Центр Берлина частично перекрыт после того, как накануне вечером автомобиль въехал здесь в участников гей*-парада. В городе до сих пор звучат сирены. Эксклюзивные кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru.

«В Берлине до сих пор звучат сирены экстренных служб, полиция перекрыла въезд в центр города и полностью место преступления — от Бранденбургских ворот до Колонны Победы», — рассказывает корреспондент Маргарита Костив.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате наезда автомобиля на людей в Берлине один человек погиб, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

Все произошло в районе Тиргартен. В шествии участвовали тысячи человек. По словам очевидцев, некий белый фургон на высокой скорости въехал прямо в толпу. По данным правоохранителей, злоумышленник вышел из машины и скрылся пешком. Позднее сообщалось, что предполагаемый виновник происшествия был задержан. В сети появились кадры связанного мужчины в окружении полицейских.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.