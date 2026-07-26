Неожиданная причина: почему житель Екатеринбурга пять лет не мог стать отцом

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 1 409 0

Специалисты помогли мужчине решить проблему с зачатием ребенка после длительных попыток и обследований.

Почему мужчина не может стать отцом — мнение врачей

Фото: www.globallookpress.com/Jörg Horstmann

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Житель Екатеринбурга пять лет не мог стать отцом из-за особенности организма

Житель Екатеринбурга в течение пяти лет не мог стать отцом из-за особенности его организма, известной как «ленивый мозг». О необычном случае рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Специалисты объяснили, что речь шла о нарушениях в работе организма, связанных с регуляцией процессов, влияющих на репродуктивную функцию.

«Решать проблему пришлось через „голову“, поскольку виноват в этой ситуации оказался мужской гипофиз. Диагностика… показала, что, мозг „прекратил“ стимуляцию образования сперматозоидов и производство основного мужского гормона — тестостерона. Гипофиз критически снизил выработку гормонов… отвечающих за эти функции», — отмечается в Telegram-канале пресс-службы Минздрава Свердловской области.

После обследования медики смогли назначить подходящую терапию, и теперь пара готовится к рождению дочери.

«Врачи-урологи констатируют, что подобных случаев среди мужчин становится все больше. Гипофиз снижает выработку гормонов, чутко реагируя на постоянное пребывание представителей сильного пола в стрессе», — уточняют в пресс-службе.

Специалисты напоминают, что при отсутствии беременности в паре на протяжении длительного времени обследование необходимо проходить обоим партнерам. На репродуктивное здоровье мужчины могут влиять различные факторы, включая особенности работы организма, гормональные нарушения и образ жизни. Современные методы диагностики позволяют выявлять причины бесплодия и подбирать варианты лечения в индивидуальном порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в будущем число бесплодных женщин может вырасти на 50%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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