Сломанное ураганом дерево убило туристку на реке Чусовая на Урале

Дерево упало на палатку туристов на туристической стоянке «Омутной камень» на берегу реки Чусовая под Нижним Тагилом в Свердловской области. Женщина возрастом 62 года погибла, ее спутница ранена. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Пострадавших обнаружено двое — одна женщина погибла, еще одна женщина с переломом голени доставлена бригадой СМП (скорой медицинской помощи — Прим. ред.) в Демидовскую городскую больницу», — заявили в ведомстве.

Туристическая группа официально не регистрировалась, добавили в МЧС.

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга. Правоохранители начали расследование по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее в апреле похожий случай произошел в Самаре — там из-за сильного ветра дерево упало на двух школьниц и убило девочку-подростка.

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