Патриарх Кирилл высказался об уехавших из России противниках ее ценностей

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 88 0

Во время крестного хода в Москве предстоятель РПЦ объяснил, кого считает чужими для страны.

Патриарх Кирилл высказался об уехавших из России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Патриарх Кирилл назвал отъезд противников российских ценностей положительным

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что считает правильным, когда Россию покидают люди, не разделяющие ценности русской цивилизации. Об этом он сказал во время крестного хода в Москве.

Выступая после общего молебна, патриарх напомнил, что, по его мнению, русская цивилизация основана на православной вере. Он также отметил, что некоторые молитвы, которые читают в храмах, вызывают недовольство у тех, кто выступает против государства.

«Некоторые из священнослужителей, которые уже не в нашей стране, далече, говорили, что не надо читать этой молитвы: мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты», — высказался патриарх Кирилл, его слова приводит РБК.

Предстоятель церкви подчеркнул, что спокойно относится к отъезду таких людей и считает, что для страны это скорее положительный процесс.

«Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас. И наверняка никогда не вернутся в Россию», — заявил патриарх.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в день 1038-летия Крещения Руси патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира. Верующие прошли от Успенского собора Московского Кремля до памятника крестителю Руси на Боровицкой площади.

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