Иран требует от Украины компенсации за удар по судну в Каспийском море

Эфирная новость 175 0

По некоторым данным, Тегеран также рассматривал в качестве ответной меры ракетный удар по порту Незалежной.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киев обязан возместить ущерб, нанесенный атакой ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

По его словам, Тегеран не стремится к эскалации, но готов отвечать на любую угрозу национальным интересам.

Как выяснили журналисты The New York Times, последствия атаки боевиков могли оказаться для Киева куда серьезнее. Иранское командование рассматривало возможность нанесения «символического» ракетного удара по украинскому порту.

Издание утверждает, что ситуацию удалось разрядить с большим трудом через дипломатические каналы. Но полостью от такого сценария в Тегеране не отказались.

Напомним, в результате атаки беспилотника по иранскому судну в Каспийском море погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.36
0.66 90.21
0.58
Под тенью двух затмений: гороскоп для знаков зодиака на август 2026

Последние новости

19:37
Юрист рассказал об условиях безопасного использования Telegram в России
19:30
Собянин: в Москве при раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов
19:22
В Подмосковье нашли тело пропавшей женщины в сумке посреди поля
19:16
Без детей: в России изменили бланки загранпаспортов
19:07
Верховный суд разрешил конфисковывать проданные автомобили за пьяное вождение
19:00
ВС России продвинулись в направлении Дружковской общины в ДНР

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
В Бангладеш живой угорь пробил отверстие в кишечнике рыбака
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео