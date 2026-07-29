Иран требует от Украины компенсации за удар по судну в Каспийском море

Киев обязан возместить ущерб, нанесенный атакой ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

По его словам, Тегеран не стремится к эскалации, но готов отвечать на любую угрозу национальным интересам.

Как выяснили журналисты The New York Times, последствия атаки боевиков могли оказаться для Киева куда серьезнее. Иранское командование рассматривало возможность нанесения «символического» ракетного удара по украинскому порту.

Издание утверждает, что ситуацию удалось разрядить с большим трудом через дипломатические каналы. Но полостью от такого сценария в Тегеране не отказались.

Напомним, в результате атаки беспилотника по иранскому судну в Каспийском море погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.