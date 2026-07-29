Новые реакторы для ледокола «Ленинград» отправили на верфь в Петербург

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Накануне производство завершилось на заводе «Росатома» в Подмосковье.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На заводе госкорпорации «Росатом» в Подмосковье завершили производство реакторов для нового ледокола «Ленинград». Оборудование уже отправили на судостроительную верфь — в Санкт-Петербург.

Установка РИТМ-200 — инновационная разработка наших атомщиков. Благодаря ей повысилась эффективность перевозок по Северному морскому пути.

По традиции, каждому реактору дали имя. Сердца будущего атомохода назвали Искрой и Громом — в честь операций, связанных с обороной Ленинграда.

Новый ледокол — дань памяти бессмертному подвигу города-героя. Закладку провели при участии президента в 2024 году — в преддверии 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда.

Завершить строительство планируют к концу 2028 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на площадке строительства АЭС «Эд-Дабаа» в Египте, которая является крупнейшей атомной стройкой в мире, специалисты «Росатома» приступили к монтажу корпуса реактора на втором энергоблоке. Этот этап стал ключевым в возведении станции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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